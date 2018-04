RDC: union sacrée de l'opposition contre la commission électorale

L'opposition congolaise s'est unie mercredi contre la Commission électorale (Céni) et la "machine à voter" qu'elle veut utiliser pour les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo (RDC).

"Réunie ce mercredi à Kinshasa, l'opposition politique congolaise exprime sa profonde préoccupation face à l'attitude désinvolte de la Céni dans la gestion du processus électoral", ont écrit les représentants de cinq partis dans un communiqué.

Parmi les signataires figurent le président et candidat du parti historique de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) à l'élection présidentielle du 23 décembre, Félix Tshisekedi, et un proche de Moïse Katumbi, autre candidat déclaré qui vit en exil.

L'opposition "réitère son rejet" de la machine à voter que la Céni veut utiliser

C'est la première fois que l'UDPS et la plate-forme de M. Katumbi, Ensemble, signent un même communiqué depuis la déclaration de candidature des deux opposants en mars.

L'opposition "réitère son rejet" de la machine à voter que la Céni veut utiliser pour imprimer les bulletins de vote lors des élections conjointes présidentielle, législatives et provinciales du 23 décembre.