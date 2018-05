RDC: une garde tuée et deux touristes britanniques enlevés dans le parc des Virunga

Une garde a été tuée et deux touristes britanniques ont été enlevés vendredi lors d'une attaque menée par des assaillants non identifiés dans le parc des Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué la direction du parc à l'AFP.

"Je confirme que notre véhicule a été attaqué. Trois personnes ont été enlevées dont deux touristes", a déclaré le directeur du parc, le Belge Emmanuel de Mérode.

Le porte-parole du parc, Joël Wengumala, a par la suite fait état de la mort d'une garde et précisé que les touristes enlevés étaient britanniques.

A Londres, le Foreign Office (ministère britannique des Affaires étrangères) a confirmé que deux ressortissants étaient concernés par ce rapt.

"Nous sommes en contact étroit avec les autorités de la RDC", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Des bords du lac Kivu et du volcan Nyiragongo à la sortie de Goma jusqu'aux monts Rwenzori à la frontière avec l'Ouganda, le parc naturel des Virunga, le plus ancien d'Afrique, s'étend sur 7.800 km2 et sert de refuge à des espèces menacées comme le gorille des montagnes.

Créé durant la colonisation belge, il s'étend à travers la province du Nord-Kivu infestée de groupes armés congolais ou étrangers prétendant défendre des causes au Rwanda ou en Ouganda.