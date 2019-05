RDC: un naufrage fait au moins 30 morts sur le lac Mai-Ndombe

Au moins trente personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues dans le naufrage d'une embarcation sur le lac Mai-Ndombe, dans l'ouest de la République démocratique du Congo (RDC), a rapporté dimanche le site d'informations Actualité.cd, citant des sources locales.

Au moins trente corps sans vie ont été repêchés dimanche dans les eaux de ce vaste lac, près du groupement Lokanga, après le naufrage la veille d'une balainière motorisée qui transportait environ 400 personnes. Elle reliait les localités d'Ingongo et celle de Boliangwa en passant par Lokanga, dans la province du Bandundu. Le drame s'est produit à quelques kilomètres du point d'arrivée, a précisé Actualité.cd.

Selon les informations fournies par la première équipe médicale à s'être rendue sur place, 163 rescapés ont été identifiés et ont été acheminés à Inongo.

"Il y a eu un vent violent qui a causé ce chavirement en plus du fait qu'il y avait également une surcharge, d'après nos renseignements", a expliqué un membre de la société civile d'Inongo, Me Fabrice Mongbele.

Les naufrages sont fréquents en RDC, vaste pays d'Afrique centrale pourvu de nombreux lacs et cours d'eau. Ces accidents sont généralement provoqués par la surcharge des bateaux, le mauvais balisage des voies navigables, l'absence de signalisation des bateaux et l'inexpérience des pilotes. La plupart des embarcations ne disposent d'aucun matériel de sécurité et une grande proportion de la population ne sait pas nager.