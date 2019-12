RDC: tirs de sommation pour disperser des manifestants anti-ONU à Beni

RDC : des casques bleus pris à partie par la population - JT 19h30 - 25/11/2019 Les Nations unies prises pour cible à Beni dans l'Est de la république démocratique du Congo. Des habitants dénoncent un nouveau massacre de civils et l'inaction des casques bleus. La tension monte. Un camp de la mission de l'ONU, ainsi que la mairie de Béni ont été brûlés et saccagés par des émeutiers.