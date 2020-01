RDC : sept morts en Ituri en pleine visite de la Haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme

Ces violences pourraient représenter des "crimes contre l’humanité" voire un "génocide", selon ce rapport du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH). A Bunia, chef-lieu de l’Ituri, les autorités provinciales ont dénoncé auprès de Michelle Bachelet les violences commises par les miliciens de la Codeco.

Le conflit oppose deux communautés de l’Ituri, les Lendu, majoritairement agriculteurs, et les Hema, éleveurs et commerçants, dans cette province frontalière de l’Ouganda et du Sud-Soudan connue pour son or et son pétrole. Le groupe armé Codeco est une milice pro-lendu. Les autorités l’accusent d’être responsable de massacres des civils dans la région de Djugu. Michelle Bachelet se rendra ensuite à Kinshasa où elle rencontrera le président de la République Félix Tshisekedi à la fin de son séjour le 27 janvier.