RDC : seize morts dans de nouvelles violences armées à Beni

Au total seize personnes sont mortes, d’après un bilan provisoire. Parmi ces morts, l’on compte onze assaillants tués dans deux localités différentes par deux bataillons des Forces Armées de la RDC. Un militaire Congolais est tombé et quatre civils, renseignent des sources locales à la RTBF.

"Les FARDC ont neutralisé 6 combattants Maï-Maï à Vuhovi. C’était au cours d’un affrontement entre les éléments du 313e bataillon commando contre les rebelles. Les FARDC ont aussi lancé un assaut contre une position Maï-Maï dans la localité de Kururuma, les soldats du 312e bataillon ont mené cette opération et 5 combattants ont été neutralisés ", explique le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole de l’armée dans la région de Beni.

Au cours de quatre dernières semaines, ces rebelles, essentiellement locaux, ont perpétré des attaques contre les civils pour des motifs qui n’étaient pas encore élucidés, mais l’armée y voit un peu plus clair aujourd’hui et parle des conflits du pouvoir coutumier.

Outre les quatre civils tués, d’autres ont été enlevés et des maisons incendiées, fait savoir le député provincial Saidi Balikwisha, élu de Beni.

"D’après les affirmations livrées par les Maï-Maï capturés, plusieurs groupes armés ont été créés avec deux objectifs : le règlement des comptes suite aux multiples conflits coutumiers et renforcer les rangs des terroristes ADF ", ajoute le porte-parole de l’armée.

"Il y a des militaires qui sont cantonnés sur place pour attaquer les rebelles et récupérer leurs bastions, mais actuellement avec l’activisme des Maï-Maï sur les collines et grandes agglomérations, on est obligé de mener des opérations dans ces grandes agglomérations. Ainsi, j’en appelle à la conscience de tout un chacun, afin de prioriser l’intérêt supérieur qui est le rétablissement de la paix ", argumente ce député qui dit ne pas être au courant d’un quelconque conflit coutumier.