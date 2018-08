Plus

Sauf rebondissement ou nouveau retard, l’élection présidentielle en République démocratique du Congo (RDC), devrait avoir lieu le 23 décembre prochain. Pour prétendre à la présidence, les candidats doivent déposer leurs candidatures à la Commission électorale nationale indépendante (CÉNI) à Kinshasa avant le 8 août. Mais qui sont les potentiels candidats à la présidence de la RDC ? Joseph Kabila sera-t-il candidat ou présentera-t-il un "dauphin" ?

Moïse Katumbi RDC: Qui seront les candidats à l’élection présidentielle ? - © Tous droits réservés Moïse Katumbi n’a jamais vraiment caché ses intentions. En mai 2016 il déclarait déjà qu’il serait candidat à l’élection présidentielle. Le président de la plateforme électorale "Ensemble pour le changement" est un riche homme d’affaires et bénéficie d’un important soutien populaire. Après avoir vécu plusieurs année en Europe suite à ses démêlés avec le pouvoir, l’ancien gouverneur du "grand Katanga" cherche à rentrer en RDC pour déposer sa candidature. Mais les autorités lui refusent jusqu'à présent l’accès au territoire. Il lui a été aussi signifié qu’à son arrivée, il serait immédiatement inculpé dans une affaire, dont les partisans de Katumbi disent qu’elle a été montée de toute pièce. Il est cité dans plusieurs affaires judiciaires, certains affirment aussi qu’il ne serait pas en possession d’un passeport en règle. Se présenter en personne à la CÉNI parait compliqué mais ses partisans pourraient très bien aller déposer une candidature en son nom à la CÉNI, car il n’est pas tenu légalement de s’y rendre personnellement. Le pouvoir semble tout faire pour l’empêcher d’être candidat car c’est probablement la personne dont Joseph Kabila se méfie le plus aujourd’hui. Ancien fidèle du président, l’amitié s’est rompue entre l’actuel président et celui qui dirige le club de foot du Tout Puissant Mazembe. Une rupture marquée par sa démission du poste de gouverneur et du PPRD, le parti de Joseph Kabila, et la dénonciation du non-respect de la constitution par le gouvernement avec la dénonciation du projet de troisième mandat. Moïse Katumbi est populaire dans beaucoup de régions, avec un électorat extrêmement important dans sa région d’origine, le Katanga, qui est une région importante d’un point de vue économique. Un sondage paru en mai 2016 le donnait en tête des intentions de vote dans l’optique présidentielle, mais les résultats de ce sondage sont à prendre avec prudence, un an plus tard. Mais à l’échelle nationale, il resterait le plus populaire de tous les candidats.

D’autres candidats de l’opposition ? Il pourrait y avoir également d’autre candidats issus de l’opposition, Et pourquoi pas des candidatures de membres de l’opposition qui se sont récemment alliés au pouvoir. Certaines personnalités de l’"autre opposition", celles passées dans le camp gouvernemental en rejoignant le front commun pour le changement autour de Joseph Kabila suite aux accords de la Saint-Sylvestre pourraient aussi se déclarer. Et l’une de ses personnalités pourrait être l’actuel Premier ministre Bruno Tshibala , un ex-compagnon de lutte d’Etienne Tshisekedi. Cette option fragmenterait encore davantage l’opposition. Aute personnalité souvent citée : Vital Kamerhe, arrivé en troisième position à l'élection présidentielle de 2011 derrière Jospeh Kabila et Etienne Tshisekedi.

Le candidat du pouvoir : Joseph Kabila lui-même ou un proche RDC: Qui seront les candidats à l’élection présidentielle ? - © BRYAN R. SMITH - AFP Et puis, c’est la grande inconnue à l’heure actuelle. Même si officiellement Joseph Kabila ne devrait plus se représenter, l’actuel président entretient le suspense et certaines rumeurs disent qu’il hésite encore. Il n’est donc pas impossible qu’il se présente pour un "deuxième" mandat en invoquant une nouvelle constitution lors des élections de 2011. Alors que dans le fait ce serait pour un troisième, ce qui est interdit par les textes. La plupart des experts constitutionnalistes estiment que la constitution de la RDC a bien été amendée mais qu’il s’agit toujours de la même constitution : celle de la troisième république. Il ne pourrait donc pas faire de troisième mandat. Une nouvelle candidature de Joseph Kabila pourrait donc entraîner une mobilisation de la rue et rendre la situation du pays encore plus instable. Dès lors, le président pourrait faire le choix de désigner un "dauphin". Et là, il faudrait qu’il puisse désigner la personne la plus à même de gagner, mais aussi celle qui serait aussi la mieux à même d’éventuellement le protéger, s’il ne se représente pas. Dans cette optique, certains noms émergent comme l’ancien premier ministre Matata Ponyo, proche de l’actuel président et à la tête du gouvernement de 2012 à 2016. Ou une personnalité comme Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale depuis 2012. Problème de cette option, cela pourrait entraîner des jalousies et des divisions dans son propre camp. Et puis un "dauphin" ça peut être très fidèle à un moment et puis finalement prendre son indépendance. Le choix semble donc difficile à opérer. Quoi qu’il en soit, le parti au pouvoir, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui a formé une coalition dite Front commun pour le Congo (FCC) quelque mois avant les élections, s’est fondé sur une charte. Cette charte appelle les partis membres à s'engager à soutenir une seule candidature à la présidentielle. Il ne devrait donc n’y en avoir qu’un.

Un morcellement de l’opposition favorable à Joseph Kabila Bemba, Katumbi et Tshisekedi incarnent tous les trois les candidats les plus crédibles contre Joseph Kabila. Mais c’est une opposition morcelée. Et ce morcellement pourrait avantager le parti en place grâce à la formule de l’élection présidentielle qui se jouera en un tour. Un candidat arrivé en tête avec, par exemple, 25% des voix serait donc dès lors élu président. La dispersion des voix de l’opposition à travers trois candidatures importantes, fragilise cette opposition. S’il y a des fraudes électorales et que la machine à voter est utilisé, cela pourrait aussi profiter au candidat du pouvoir en place, mais la division de l’opposition reste le meilleur atout de Joseph Kabila.

Candidature commune de l’opposition ? Les trois "poids lourds" de l’opposition ont évoqué une candidature commune, mais la lutte des égos sera certainement très importante et il est actuellement peu probable qu’un candidat puisse se désister en faveur d’un autre. Après le dépôt des candidatures, la CÉNI devrait officialiser les candidatures rapidement car la campagne électorale devra démarrer au plus vite puisque l’échéance approche et qu’il faut la mener sur un territoire aussi grand que la moitié de l’Europe. Plus que quelques jours à patienter pour connaitre la composition de l’échiquier. Plus que quelques mois pour voir qui mettra les autres échec et mat.