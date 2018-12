RDC: pourquoi les élections du 30 décembre sont reportées dans trois districts électoraux?

Campagne électorale à Goma, Nord-Kivu, RDC, le 22 décembre 2018 - © PATRICK MEINHARDT - AFP

Des régions où les attaques sont fréquentes

Le communiqué de la Céni précise "Considérant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui continue de sévir dangereusement dans les circonscriptions électorales de Beni, Beni Ville et Butembo Ville dans la province du Nord-Kivu ainsi que la menace terroriste qui plane sur cette région avec des actes criminels récurrents perpétrés par des bandes et milices armées. Considérant, en outre, que les élections suscitent des mouvements importants des électeurs vers les lieux de vote, entraînant ainsi des concentrations et une forte promiscuité de la population, augmentant le risque de propagation de cette maladie et favorisant opportunément les attaques terroristes. Qu'en sus, le déploiement des agents opérationnels de la Céni, des témoins, des observateurs électoraux et journalistes dans ces contrées les expose aux mêmes menaces relevées ci-dessus (...) les élections directes dans les circonscriptions électorales de Beni, Beni ville et Butembo ville en province de Nord-Kivu ainsi que Yumbi, dans la province de Maï-Ndombe, initialement prévues le 30 décembre 2018, sont reportées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique".

La région de Beni est en proie à des attaques fréquentes de rebelles musulmans ougandais (les ADF) et à une épidémie d'Ebola qui a fait plus de 300 morts. À Yumbi, au moins 80 personnes ont été tuées dans la soudaine éruption de violences communautaires qui a touché la province du Mai-Ndombe au nord de Kinshasa, au bord du fleuve Congo.

"Des arguments qui ne tiennent pas"

"(A Beni), Ebola et l'insécurité sont des arguments qui ne tiennent pas debout: c'est surtout que la région du grand Nord Kivu n'est pas en faveur de la majorité", a accusé un militant du mouvement citoyen Lutte pour le Changement (Lucha).

Quant à l'autre région concernée par le report, "c'est une région acquise à (l'opposant) Fayulu, cela semble la vraie raison du report, derrière le prétexte des affrontements intercommunautaires", a ajouté cet activiste, Claude Kinyuyu.

"C'est une décision très grave. Il y a quelque part un agenda caché", a déclaré à la presse le porte-parole et le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), l'abbé Donatien Nshole, dans une première réaction.

"Un prétexte pour reporter ces élections"

Nous avons joint Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l’Université de Liège (ULiège) et auteur de nombreuses recherches sur la République démocratique du Congo. Il se trouve pour l'instant à Kinshasa. Pour lui, ce report est un prétexte pour reporter le scrutin. "L'administration électorale n'est pas en mesure de pouvoir tenir le délais du 30 décembre 2018 pour organiser ces élections. Elle cherche par tous les moyens à avoir des prétextes pour reporter ces élections".

Ecoutez la réponse complète de Bob Kabamba ci-dessous