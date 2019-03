RDC: nouvelle procédure pour demander un visa pour l'Europe

La cérémonie d'ouverture du Centre européen des visas (CEV) qui remplace à Kinshasa la "Maison Schengen" pour l'octroi de visas pour l'Europe aux citoyens congolais, a été brièvement perturbée mercredi par une poignée de manifestants s'en prenant verbalement à la présence belge dans son ancien territoire colonial, selon le site congolais actualite.cd.

Les manifestants, une dizaine selon cette même source, scandaient des slogans tels que "Quittez notre pays! Belgique assassin!", rapporte le site d'informations.

La cérémonie d'ouverture du CEV en plein centre-ville de Kinshasa met fin à plus d'une année de froid entre la Belgique et la République démocratique du Congo, qui avait mené début 2018 à la fermeture de la maison Schengen, gérée par la Belgique. Le CEV reprendra dès vendredi, et avec un nouveau système de rendez-vous, les activités d'octroi de visas de l'ex-Maison Schengen.

Le chargé d'affaires ad intérim belge à Kinshasa, Philippe Bronchain, et le directeur de cabinet du nouveau président Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, étaient notamment présents mercredi à la cérémonie.

Nouvelle procédure

Le "centre européen des visas" introduira "d'importants changements" dans la procédure, a averti le chef de poste de l'ambassade de Belgique en RDC, Philippe Bronchain.

Le plus important, d'un point de vue pratique, sera l'introduction d'un système de rendez-vous en ligne, a précisé le chargé d'affaires ad intérim belge à Kinshasa, lors d'une visite guidée du bâtiment. "Comme on le fait dans d'autres postes diplomatiques ou centres de traitement de visa", a souligné la diplomatie belge.

Les nouvelles modalités prévoient ainsi que chaque voyageur crée lui-même son rendez-vous, gratuitement, via le site internet www.cev-kin.eu. Après avoir rempli le formulaire de demande de visa en ligne, le demandeur choisit une date de rendez-vous au CEV, par exemple la première plage horaire disponible ou une plage ultérieure qui lui convient mieux. Le rendez-vous est nominatif et non transférable, a précisé l'ambassade de Belgique dans un communiqué.

Le voyageur recevra une confirmation de ce rendez-vous par e-mail. Ce courriel confirmant l'heure et l'identité du détenteur du rendez-vous doit être présenté par le voyageur à l'entrée du CEV. L'accès sans rendez-vous n'est pas possible. Les familles et les groupes pourront créer un rendez-vous groupé.

Le mécanisme pour prendre rendez-vous en ligne est opérationnel depuis ce mercredi, sur le site internet du CEV.

"L'accès au bâtiment est possible à partir de 30 minutes avant le rendez-vous et jusqu'à l'heure exacte du rendez-vous. La ponctualité garantit le confort et permet de respecter l'heure des rendez-vous ultérieurs pour l'ensemble du public", souligne le texte.

Chaque rendez-vous prend quinze minutes, le temps de capter les données biométriques du voyageur et du dépôt du dossier papier du demandeur de visa.

"Nous encourageons vivement les voyageurs à introduire un dossier complet, car l'examen d'une demande de visa et sa décision se font sur base des documents soumis. Des listes indicatives de documents à soumettre se trouvent sur le site du CEV afin d'aider le public à composer son dossier", insiste l'ambassade.

Elle se charge des demandes de visa pour dix-sept autres pays européens: seize Etats-membres de l'UE (Allemagne, Autriche, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède) ainsi que la Norvège.