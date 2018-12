RDC: "Nous voulons être sûrs que ces élections aient lieu", déclare Joseph Kabila

"La commission électorale a décidé que les élections se dérouleront le 30 décembre", a déclaré l'actuel président congolais Joseph Kabila lors d'une interview accordée le 27 décembre à CCTV, juste avant l'élection présidentielle en RDC.

"Le point le plus important et que nous voulons être sûrs que ces élections aient lieu, mais dans un climat pacifique" a-t-il ajouté, "pour que tous les citoyens, tous les électeurs puissent aller voter ce jour-là".

Election et corruption

Jeudi, le président Kabila précisait, dans une déclaration, que la commission électorale a décidé que les élections auront lieu. "La question essentielle est que ce scrutin se déroule de manière pacifique pour tous les citoyens et dans tous les bureaux de vote. "

Evoquant la corruption, le président sortant a expliqué qu’il existe selon lui "une différence entre ce que vous appelez le châtiment et l’injustice. Nous avons ici un conseiller spécial qui traite de la corruption. Sa mission est de traquer la corruption jusqu’au plus haut niveau possible. Ma position est, et sera toujours, que la corruption est l’affaire de tout le peuple congolais et pas uniquement du président et de quelques enquêteurs ou de quelques juges. "

Au total les élections ont été reportées trois fois depuis la fin du deuxième et dernier mandat du président Kabila en décembre 2016.