RDC: le président Tshisekedi désigne son cabinet, pas de conseiller anti-corruption

Le nouveau président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé l'essentiel des membres de son cabinet - mais aucun conseiller contre la corruption -, rapporte vendredi la presse kinoise, en citant une série d'ordonnances présidentielles lues jeudi soir à la radio-télévision nationale congolaise (RTNC, la chaîne publique).

Après son investiture, le 24 janvier dernier, M. Tshisekedi - un opposant au régime du chef de l'Etat sortant, Joseph Kabila, déclaré vainqueur deux semaines auparavant de l'élection présidentielle contestée du 30 décembre -, avait nommé un directeur de cabinet, en la personne de l'un de ses alliés de campagne, Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, le président d'un autre parti d'opposition, l'Union pour la Nation congolaise (UNC).

Il avait aussi désigné comme conseiller spécial en matière de sécurité François Beya Kasonga, un professionnel du renseignement qui avait travaillé avec les deux précédents présidents Kabila père et fils avant de diriger la Direction générale de Migration (DGM) pendant douze ans.

Le nouveau chef de l'Etat, fils de l'opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba - décédé le 1er février 2017 à Bruxelles et dont la dépouille n'a toujours pas été rapatriée en République démocratique du Congo (RDC) - a également désigné quatre directeurs de cabinet adjoints, neuf conseillers spéciaux - dont son porte-parole de campagne, Vidiye Tshimanga, "chargé des questions stratégiques" -, 17 conseillers principaux, cinq ambassadeurs itinérants et un "haut représentant et envoyé spécial" du chef de l'Etat, l'ancien mobutiste Kitenge Yezu.

L'équipe chargée de la communication de la présidence sera dirigée par Lydie Omanga, une conseillère en communication du leader de l'UNC, Vital Kamerhe, qui sera secondée par deux adjoints. Le "directeur de la presse présidentielle" est Abraham Luakabwanga, qui fut porte-parole de M. Tshisekedi lorsqu'il était président de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès social), flanqué de deux adjoints. Le médecin personnel du chef de l'Etat s'appelle Christian Simba Luzolo.

"RDC: enfin le cabinet de Tshisekedi affiche complet", titrait vendredi le journal 'La Prospérité'.

Le site d'information congolais deskeco.com faisait pour sa part observer qu'"à l"analyse de tous les postes des membres du cabinet du président de la République, il n'y a pas de conseiller en charge de la lutte contre la corruption".

Dans son discours d'investiture, le 24 janvier, M. Tshisekedi avait pourtant promis une "lutte efficace et déterminée contre la corruption" en RDC.

L'ex-président Kabila avait pour sa part nommé en mars 2015 un "conseiller spécial en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme", en la personne d'Emmanuel Luzolo Bambi Lessa.

Ce dernier avait affirmé en juin dernier que la RDC perd 15 milliards de dollars par an en raison de la corruption qui mine le pays.