RDC: le Premier ministre espère présenter son équipe gouvernementale la semaine prochaine

Le Premier ministre congolais désigné, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a affirmé vendredi espérer présenter en "début de la semaine prochaine" la composition de son gouvernement sous la forme d’une "mouture" avalisée par les deux composantes de la future coalition, le camp du président "honoraire" Joseph Kabila Kabange et celui de son successeur, Félix Tshisekedi Tshilombo.

Les deux composantes de la future coalition, le Front commun pour le Congo (FCC), la plateforme de Joseph Kabila, et Cap pour le changement (Cach, la coalition de Félix Tshisekedi), négocient depuis des mois la formation d’un gouvernement central dirigé par Sylvestre Ilunga – désigné le 20 mai pour en prendre la tête -, mais sur fond d’exclusive mutuelle.

Félix Tshisekedi a recalé mercredi pour non-respect de la parité entre hommes et femmes la liste de ministres qui lui avait été proposée par les deux plateformes, alors que le parlement de la République démocratique du Congo (RDC) doit se réunir à partir de lundi en session extraordinaire pour approuver la nouvelle équipe gouvernementale avant son entrée en fonction.

"Des contacts qu’il a pris ce jour (le vendredi) 16 août 2019 avec chacun des coordonnateurs (du FCC et de Cach, à savoir Néhémie Mwilanya et Jean-Marc Kabunda-a-Kabund, ndlr), le Premier ministre espère recevoir aujourd’hui ou demain (samedi, ndlr) le travail corrigé, complété et validé par la structure de chaque plateforme", indique un communiqué de la Primature reçu vendredi soir par l’agence Belga à Bruxelles.