RDC: le Premier ministre en possession des listes des candidats ministres

Les deux regroupements politiques appelés à constituer le prochain gouvernement central de la République démocratique du Congo (RDC), près de sept mois après les élections générales du 30 décembre dernier, ont remis dimanche leur liste de candidats à un portefeuille ministériel au Premier ministre désigné, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, rapporte lundi la presse kinoise.

Chaque liste déposée par les représentants du Front commun pour le Congo (FCC), la plateforme de l'ancien chef de l'Etat Joseph Kabila Kabange, et Cap pour le changement (Cach, la coalition du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo), les deux composantes de la future coalition gouvernementale, comprend trois noms, dont une femme, pour chaque poste.

Ces listes ont été remises à M. Ilunga par le coordonnateur du FCC, et Jean-Marc Kabunda-a-Kabund, le président ad intérim du parti d'opposition historique dirigé par les Tshisekedi père et fils, l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS).

Le FCC et Cach ont signé le 29 juillet un accord de gestion consensuelle du gouvernement central après des mois de négociations.

Ce gouvernement sera composé de 65 membres (dont 48 ministres et 17 vice-ministres), à raison de 42 pour le FCC kabiliste et 23 pour Cach.

Selon l'agenda annoncé par le Premier ministre, c'est mardi que les deux listes devront être soumises au président Tshisekedi qui, selon la Constitution, a le pouvoir de nommer le gouvernement.

Mais des tractations doivent encore avoir lieu avec le président "honoraire" - et sénateur à vie - Joseph Kabila, dont le FCC domine la encore la scène politique congolaise, notent plusieurs journaux parus à Kinshasa.