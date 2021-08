RDC : le Premier ministre condamne les attaques contre l’Eglise catholique

Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fermement condamné lundi les attaques commises contre la puissante Eglise catholique à Kinshasa et à Mbuji-Mayi, le chef-lieu de la province du Kasaï oriental (centre de la RDC) sur fond de divergences sur le choix du futur président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

"Le gouvernement de la République condamne fortement les actes de profanations, de violence et de vandalisme qui ont été observés à Kinshasa et à Mbuji-Mayi contre l’Église catholique. Le vandalisme et la violence n’ont aucune place dans le Congo d’aujourd’hui", a écrit le chef du gouvernement sur Twitter.