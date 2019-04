RDC: Le nouveau président Félix Tshisekedi demande l'aide des Etats-Unis

Le nouveau président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, en visite à Washington, a demandé jeudi l'aide des Etats-Unis pour sortir son vaste pays de la crise permanente qu'il traverse depuis des décennies.

Estimant avoir hérité d'un pays "au bord du gouffre" lorsqu'il a remporté la présidentielle fin 2018 face au sortant Joseph Kabila, lors de la première transmission pacifique du pouvoir à Kinshasa, l'ancien opposant a assuré que son élection avait permis l'avènement d'un "équilibre" qui "est à encourager".

"C'est pour ça que je suis ici. Pour demander au partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo que sont les Etats-Unis de nous accompagner afin que cet équilibre qui aujourd'hui est fragile se solidifie", a-t-il dit lors d'une conférence organisée par le cercle de réflexion Council on Foreign Relations.

Combattre corruption, gabegie, mauvaise gouvernance

"Sans un appui sérieux et puissant", "nous aurons plus de difficultés à nous en sortir", a ajouté celui qui affirme vouloir "déboulonner le système dictatorial qui était en place" en combattant "la corruption, la gabegie, la mauvaise gouvernance" et "les arrestations arbitraires".

Pour lui, les Etats-Unis sont "le partenaire idéal" pour contribuer aux réformes de l'armée et de l'administration, afin de pouvoir ensuite attirer les investisseurs. Evoquant les "potentialités" de la RDC, il a aussi invité les acteurs économiques américains à s'intéresser à ses "minerais stratégiques".

Félix Tshisekedi a été reçu mercredi par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a apporté son "soutien" à son "programme de changement", et doit rencontrer vendredi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton. Mais aucun entretien n'est prévu avec le président Donald Trump.

Le nouveau président de la République démocratique du Congo a en outre rencontré pour la première fois le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders à Washington. A l'issue de leur entretien le ministre belge a déclaré qu'il était temps de "tourner la page" de la victoire controversée de M. Tshisekedi à l'élection présidentielle congolaise. "Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est examiner comment nous pouvons contribuer à de réels changements et à des évolutions positives pour la population congolaise", a-t-il lancé.