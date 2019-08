RDC: le futur gouvernement enfin dévoilé, sept mois après l'investiture du nouveau président

Le futur gouvernement de coalition de la République démocratique du Congo a enfin été dévoilé dans la nuit de dimanche à lundi, sept mois après l'investiture du nouveau chef de l'Etat Félix Tshisekedi le 24 janvier.

"Le gouvernement est enfin là. Le président de la République, chef de l'Etat, a enfin signé l'ordonnance. Donc aujourd'hui, le gouvernement ayant été constitué, on se mettra bientôt au travail", a déclaré à la presse le Premier ministre Sylvestre Ilunga, lui-même nommé le 20 mai. Ce dernier a dévoilé une équipe composée de 17% de femmes. "C'est un taux faible mais compensé par l'importance des portefeuilles attribués," a-t-il expliqué. Le Premier ministre a également déclaré que l'équilibre entre les provinces était respecté. "Ainsi nous avons une dame vice-Premier ministre, ministre du Plan et une dame ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères", a-t-il précisé. "Deux autres femmes sont ministres d'Etat. Au total 76,9% des ministres n'ont jamais été membres du gouvernement auparavant, a-t-il précisé, "ce qui est une innovation importante".

Des équilibres politiques et régionaux à trouver

Pourquoi l'accouchement a-t-il été si difficile? Car, il y avait des équilibres à trouver et respecter. L'équilibre entre les provinces était important à respecter, surtout vu la taille du pays et ses 26 provinces. Il y avait également des équilibres politiques à respecter. Le nouveau gouvernement est le fruit d'une cohabitation entre deux plate-formes politiques: celle de Joseph Kabila, le président sortant, qui détiendra 2/3 des postes, et la plate-forme de Felix Tshisekedi, qui occupera le tiers restant. Par exemple, le ministre de l'Intérieur est issu de l'UDPS, le parti de Tshisekedi. Celui de la Justice vient des rangs du PPRD, la parti qui soutient Joseph Kabila et enfin, les clés du Budget sont entre les mains de l'Union pour la nationa congolais, le parti de Vital Kamerhe, le chef de cabinet de Felix Tshisekedi.