RDC: le défi de juguler l'épidémie d'Ebola dans une zone de guerre

La République démocratique du Congo affronte une nouvelle épidémie d’Ebola : 55 personnes ont déjà succombé à la maladie infectieuse. Mais les choses se compliquent parce que cette fois l’épidémie sévit dans une zone de guerre où les humanitaires peuvent difficilement circuler. Cela se passe au Nord-Kivu, dans l’est du pays, une région où les groupes armés pullulent et où les médecins doivent se déplacer avec des escortes. 90 cas d’Ebola ont déjà été signalés. Pour enrayer l’épidémie, il faut absolument identifier toutes les personnes qui ont côtoyé les malades infectés. Ebola a une durée d’incubation de trois semaines, donc il faut surveiller les cas suspects pendant 21 jours. C'est difficile à faire dans une zone de guerre, même si le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, estime que la situation est sous contrôle : "Ce qu’il faut savoir, c’est que la durée d’incubation est de 21 jours, donc depuis le début de la déclaration de l’épidémie, nous avons mis en place toute une série de mesures telles que la surveillance pour essayer de bien investiguer tous les cas suspects, identifier les cas confirmés, suivre les contacts et essayer de vacciner tous les travailleurs professionnels de la santé et vacciner aussi tous les contacts, et les contacts des contacts. Donc, toutes ces mesures sont destinées à casser la chaîne de transmission du virus".

L’Organisation mondiale de la Santé a lancé un appel aux groupes armés pour qu’ils n’entravent pas le travail des humanitaires. Pour contrer la maladie, le gouvernement congolais a décrété la gratuité des soins pendant trois mois.