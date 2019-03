RDC: le "centre européen des visas" ouvre vendredi à Kinshasa, signe de décrispation

Le "centre européen des visas", nouveau nom de la "Maison Schengen" fermée durant plus d’un an de crise diplomatique, ouvrira ses portes la semaine prochaine, signe de la détente des relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo depuis le départ de Joseph Kabila et l'arrivée à la présidence de la RDC de Félix Tshisekedi.

L'ambassade de Belgique en RDC vient de clôturer une offre d'emploi destinée à recruter des collaborateurs administratifs pour le centre dont les bâtiments ont été récemment rafraîchis.