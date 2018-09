RDC: la liste définitive des 21 candidats à la présidentielle a été publiée

La commission électorale a publié officiellement mercredi la liste des 21 candidats à l'élection présidentielle de décembre en République démocratique du Congo consacrant définitivement l'exclusion de l'ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba et de l'opposant en exil Moise Katumbi.

"Maintenant que nous en avons fini avec l'étape des candidatures, nous entamons la dernière ligne droite vers le 23 décembre 2018, date des élections", a indiqué le président de la commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa, au cours d'une cérémonie solennelle de publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle, mais aussi aux élections législatives et provinciales prévues le même jour.

Par ordre alphabétique, les 21 noms ont été cités, parmi lesquels figurent notamment le candidat désigné par le président Joseph Kabila et sa majorité, l'ex-ministre Emmanuel Ramazani Shadary, et ses deux principaux adversaires, l'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition Vital Kamerhe, et le président du parti historique d'opposition Félix Tshisekedi.

Sans surprise, les noms de deux poids lourds de l'opposition ne figurent pas sur cette liste définitive.

Ex-allié du président Kabila passé à l'opposition fin 2015, en exil à l'étranger depuis 2016, Moise Katumbi affirme avoir été empêché début août de rentrer en RDC, où il est poursuivi par la justice, quand il s'est présenté au poste-frontière avec la Zambie.

Le dossier de candidature de l'ex-chef rebelle et vice-président, Jean-Pierre Bemba a été invalidé en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale (CPI) qui l'avait acquitté de sa peine pour crimes de guerre et contre l'humanité.