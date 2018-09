RDC: La Cour constitutionnelle exclut Bemba de la présidentielle et réhabilite deux candidatures

L'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba est exclu de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo en raison de sa condamnation pour "subornation de témoins" par la Cour pénale internationale (CPI), selon un arrêt de la Cour constitutionnelle publié lundi soir.

"La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général (...) confirme l'inéligibilité de M. Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation des témoins en recourant à la corruption", a déclaré le président de la chambre.

Deux candidatures réhabilitées

La Cour constitutionnelle a aussi ordonné à la commission électorale d'annuler sa décision d'écarter de la course à la présidentielle en République démocratique du Congo deux candidats, mais jugé "non fondé" le recours de l'ex-Premier ministre Adolphe Muzito.

Dans ses arrêts, la Cour constitutionnelle a donné raison à deux candidats écartés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) pour "défaut de nationalité (congolaise) d'origine", l'ex-Premier ministre Samy Badibanga et la seule femme candidate, Marie-Josée Ifoku. La cour a ainsi dit "recevable et fondé" leurs différentes requêtes et "annule la décision" de la Céni déclarant irrecevable leurs candidatures.

Siégeant en premier et dernier ressort, la Cour constitutionnelle a en revanche expliqué qu'elle "reçoit les requêtes de M. Adolphe Muzito Fumutshi", ex-Premier ministre, "mais les déclare non fondées".

Au total, six candidatures - sur 25 - avaient été déclarées irrecevables par la Céni pour la présidentielle prévue le 23 décembre.