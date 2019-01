RDC: l'Eglise tient son vainqueur: Martin Fayulu. Le pouvoir réplique

"Violer la Constitution", "attitude partisane", "intoxiquer la population": la majorité pro-président Joseph Kabila et la Commission électorale ont violemment attaqué l'Eglise catholique pour avoir déclaré qu'elle connaissait le vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo (FCC) "déplore, dénonce et condamne fermement l'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la Cenco"

Selon l’Eglise catholique, l’une des institutions les plus crédibles en République démocratique du Congo, serait Martin Fayulu qui sortirait vainqueur de l’élection présidentielle. C’est le New York Times qui donne l’information ce matin, se référant à un diplomate occidental, qui a eu un contact avec l’Eglise congolaise. A Kinshasa, un conseiller du président Kabila réagit, en fustigeant la CENCO, la conférence des évêques congolais. Kikaya Bin Karumi est aussi le porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadary, le dauphin de Joseph Kabila: " Monsieur l’Abbé Nshole Donatien (secrétaire général de la CENCO) , qui n’ayant déployé que moins d’un quart des observateurs sur la totalité des bureaux de vote prévus, soit 40.000 observateurs de court terme et 1026 observateurs de long terme, se permet de proclamer en toute illégalité des tendances culminant aux choix à la présidentielle d’un candidat déjà bien identifié."

Respecter "la vérité et la justice"

Le 3 janvier déjà, l’abbé Donatien Nshole, secrétaire général de la Cenco, a affirmé que "les données en sa possession consacrent le choix d’un candidat comme président de la République ". Il appelle la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) à respecter " la vérité et la justice ".

La mission d’observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) " constate que les données en sa possession, issues des procès-verbaux de vote, consacrent le choix d’un candidat comme président de la République ", a déclaré son secrétaire général, l’abbé Donatien Nshole, lors la présentation de son rapport préliminaire, le 3 janvier à Kinshasa, au sujet des élections générales du 30 décembre en RDC.

Des tendances infimes et partielles

"L'annonce des tendances (...) par monsieur l'abbé Nshole est de nature à intoxiquer la population en préparant un soulèvement dont la CENCO sera seule responsable", écrit M. Nangaa dans son courrier à Mgr Marcel Utembi.

L'annonce de la Cenco se fondent "sur des tendances infimes et partielles", affirme M. Nangaa, qui doit proclamer les résultats dans les prochains jours. Sa lettre au président de la Conférence épiscopale a été transmise en copie à plusieurs destinataires dont le procureur général de la République.

La CENI, considérée comme proche du président Kabila

De son côté, la CENI, la commission électorale, seule habilitée à proclamer les résultats, reporte l'annonce à la semaine prochaine, arguant que le décompte des bulletins n'est pas terminé; cette commission est considérée par de nombreux Congolais comme une instance proche du président Kabila.

Pour Kikaya Bin Karumi, porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadary, la désignation de Martin Fayulu est illégale.

"Ceci viole gravement autant la Constitution, la loi électorale que la Charte de bonne conduite, lesquelles imposent aux parties prenantes à ne pas proclamer lesdits résultats, attribution reconnue à la seule CENI."

Il a rappelé que seule la Commission électorale nationale indépendante (Céni) peut proclamer les résultats de l'élection présidentielle.

Negociations en coulisses

Dans un entretien publié dans Le Soir, Martin Fayulu, assurait hier être optimiste quant à sa victoire. "On ne peut pas arrêter un raz de marée, un plébiscite", affirmait le candidat de la coalition Lamuka ("Réveillez-vous").

De son côté, l’UDPS est persuadée de la victoire de son candidat, Félix Tshisekedi. Hier, sur nos antennes, son porte-parole à Bruxelles, Louis D’or Ngala affirmait : "

On veut la rupture, on veut le changement, et le changement a un nom, c’est Félix Tshisekedi qui est le prochain président de la république. "

En coulisses, il se dit que le directeur de campagne de Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe négocie âprement avec le pouvoir pour que son candidat soit proclamé président élu. Un marchandage qui permettrait au président sortant, Joseph Kabila, de conserver son immunité et ses privilèges, ainsi que son entourage. Mais le porte-parole de l’UDPS se défend de toute alliance avec la majorité présidentielle. Par contre, composer avec l'équipe de Martin Fayulu n'est pas exclu: " Félix Tshisekedi, c’est quelqu’un de très sociable, je ne vois pas ce qui peut empêcher les fils d’un même pays de travailler ensemble, mais ceux qui ont mis le pays dans le chaos, nous ne voyons pas comment pouvoir travailler avec ceux-là, donc ceux de la majorité présidentielle sortante, nous ne pourrons pas travailler avec eux.