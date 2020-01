RDC: l'archevêque de Kinshasa pour l'arrêt de l'arrivée de ressortissants de pays voisins

Le nouveau Cardinal Congolais prélat Fridolin Ambongo Besungu réagit après avoir été nommé par le Pape lors d'un Consistoire ordinaire pour la création de nouveaux cardinaux, pour l'imposition de la biretta, la consignation de l'anneau et l'attribution du titre ou du diaconat, le 5 octobre , 2019 à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Le pape François nomme 13 nouveaux cardinaux au Consistoire public ordinaire de 2019, choisissant des prélats dont la carrière tout au long de la vie reflète leur engagement à servir les communautés ecclésiales marginalisées et locales, originaires de 11 nations différentes et représentant plusieurs ordres religieux. - © TIZIANA FABI - AFP