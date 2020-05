RDC : il y a 30 ans, le drame des étudiants de Lubumbashi provoquait une crise entre Zaïre et Belgique

A l’époque, le pays s’appelait encore Zaïre. A Lubumbashi, dans la province du Shaba, une expédition punitive va être menée dans la nuit du 11 au 12 mai 1990 contre des étudiants de l’université. Le gouvernement dira que les violences ont fait un mort et trente blessés. Pour la presse belge, et des ONG comme Amnesty, ce sont plutôt des dizaines de victimes qu’il faut déplorer. Ce sera le massacre de Lubumbashi. Que s’est-il passé sur le campus ? Les éléments sont flous, et les tenants et aboutissants mystérieux (lire ainsi cet article du Soir).