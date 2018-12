RDC : élections à haut risque ?

A l’approche des élections générales en République démocratique du Congo qui doivent se tenir ce dimanche, les questions se multiplient : pourront-elles avoir lieu à la date prévue ? Peuvent-elles encore apparaître crédibles ? Risquent-elles d’engendrer des violences? Ce week-end, à Kinshasa, la capitale, dans les églises, de nombreux prêtres ont mentionné le scrutin dans leurs sermons et appelé au rejet de la violence. La semaine dernière, une partie du matériel électoral a brûlé dans un dépôt de Kinshasa. Pourtant, "il n’y a aucun retard " promet la commission électorale indépendante.

Dans "Débats Première", nous analyserons en détails les enjeux et la situation dans laquelle va se dérouler ce scrutin de nombreuses fois reportés.

Bertrand Henne reçoit autour de la table ce jeudi 20 décembre dès 12h30, sur La Première, Dieudonné Wamu Oyatambwe, politologue et membre actif de l'ONG Solidarité Mondiale, Jean Omasombo, politologue et chercheur au Musée royal de l’Afrique centrale et François Ryckmans, journaliste à la RTBF qui a couvert l’Afrique centrale de 1991 à 2006.