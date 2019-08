RDC: des survivantes d'Ebola s'occupent d'enfants dont les mères sont hospitalisées

Gizelle Mukonzo berce un petit garçon de deux mois, en chantant doucement pour tenter de calmer ses pleurs. "Les premiers jours, c’est toujours difficile, parce que les enfants viennent d’être sevrés et ne veulent pas prendre le biberon", dit la jeune femme. Elle est l’une des douze "berceuses" qui travaillent dans cette crèche particulière, financée par l’Unicef.

Jouets et odeur de chlore

C’est ici que sont accueillis les bébés de patientes hospitalisées au centre de traitement Ebola de la ville de Béni, qui se trouve à quelques dizaines de mètres. Les personnages de dessins animés peints sur les murs, les jouets dans un coin de la pièce, égaient un peu l’endroit, habité d’une odeur diffuse de chlore. Ils ne masquent pas le drame que la maladie à virus Ebola a amené pour la population de cette région de l’Est de la république Démocratique du Congo, où l’épidémie qui sévit depuis plus d’un an a déjà fait plus de 1800 morts.

Ebola, dont les symptômes incluent fièvre et diarrhée, se transmet par contact physique avec les fluides d’une personne infectée. Les bébés dont la mère est malade sont considérés comme des contacts à haut risque, et doivent être isolés du reste de la famille. "Sa maman a présenté des symptômes, dit Gizelle. Elle est au centre de transit, nous ne savons pas encore si le test est positif ou pas".

La jeune femme, vêtue d’un tablier bleu, ne porte ni gants ni masque. Infirmière, elle-même a contracté la maladie l’an dernier, en s’occupant d’une patiente dans le centre de santé où elle travaillait.

"Trois jours après sa mort, j’ai commencé à avoir de la fièvre. J’ai été hospitalisée deux semaines au centre de traitement, raconte-t-elle. Ça a été très difficile, j’étais très faible". Depuis sa guérison, elle est immunisée, comme tous ceux qui ont vaincu Ebola. "J’aime les enfants, dit Yvonne Simetti, une cultivatrice reconvertie en berceuse. Ma fille de 19 ans et moi avons aussi eu la maladie. Nous avons guéri, mais depuis, elle a perdu la tête. Peut-être que si on s’occupe bien de ces bébés, ils seront moins tristes".