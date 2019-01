Des milliers de réfugiés au Congo-Brazzaville pour fuir les violences en RDC

Les résultats des élections en République démocratique du Congo sont toujours attendus. Annoncés pour ce dimanche, ils pourraient arriver avec du retard. La Commission électorale a des difficultés à rassembler les résultats venus des quatre coins de la RDC, car tout le pays a voté dimanche dernier. Tout le pays, sauf trois grandes régions, dont celle de Yumbi. Là, le vote n’a pas été autorisé pour cause d’insécurité et des violences interethniques qui auraient fait plus de 200 morts. 16.000 personnes ont traversé le fleuve Congo pour se réfugier dans le pays voisin.

Nos envoyés spéciaux ont pu se rendre dans des lieux d’accueil à Makotipoko, au nord de Brazzaville. L’endroit est très difficilement accessible et il semble aussi oublié. Les réfugiés manquent de tout. Parmi eux, des centaines d’enfants. Ils sont rassemblés dans une cour d’école. Pas des écoliers, mais des réfugiés. Des vieilles couvertures jonchent le sol, beaucoup doivent dormir à la belle étoile.