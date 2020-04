RDC: des inondations provoquent le décès d'au moins 36 personnes dans l'est du pays

RDC : inquiétude face à la gestion de la pandémie - JT 19h30 - 18/04/2020 Regardons d'un peu plus près la situation en République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, 21 morts ont été recensés dans le pays, et seulement quelques centaines de cas. Mais vu le très faible nombre de tests, ces chiffres ne veulent pas dire grand choses. Selon les autorités sanitaires congolaises, l'épidémie est dans une phase exponentielle et elles craignent le pire pour le début du mois de mai. Nous avons pu contacter, il y a quelques minutes, le docteur Wim Van Damme qui est à Kinshasa depuis 6 semaines. Je vous propose de l'écouter.