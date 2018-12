RDC: "Avec ces élections, je ne vois pas la démocratie être instaurée"

Après deux ans de retard et trois reports, les élections ont lieu ce dimanche en République démocratique du Congo pour désigner le successeur du président Joseph Kabila.

Les bureaux de vote ouvrent à 06h00 heure locale (04h00 GMT) dans l'Est (Kisangani, Goma, Lubumbashi), puis une heure après dans l'Ouest et à Kinshasa, capitale du plus grand pays d'Afrique sub-saharienne, à cheval sur deux fuseaux horaires (2,3 millions de kilomètres carrés).

Les 40 millions d'électeurs enregistrés peuvent voter jusqu'à 17h00 (15h00 GMT dans l'Est et 16h00 GMT à Kinshasa). Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier, avant d'inévitables contentieux devant la Cour constitutionnelle.

A Lubumbashi, les premiers électeurs ont été des agents de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) suivis des "témoins" (observateurs des partis politiques), a constaté une équipe de l'AFP dans un centre de vote du collège Imara. Une dizaine de personnes attendaient dehors.

Refus de toute aide venant de l'extérieur

Pour ces élections, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations unies, présentes depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Quant au représentant de l'UE en RDC, il a pris l'avion pour Bruxelles samedi soir, après avoir été sommé de quitter le pays jeudi par les autorités.

Pour un activiste interrogé par nos journalistes restés à la frontière, vu l'absence d'observateurs internationaux, ces élections ne sont pas "crédibles" et seront de toute façon contestées. "M. Kabila a entre ses mains tout l'arsenal de sécurité du pays, et vu la manière dont il est arrivé au pouvoir, il ne le transmettra pas pacifiquement à un tiers, au cas où il serait démocratiquement élu."

Un avis que partage Merveille, activiste qui a participé à la campagne "Bye bye Kabila" en 2016. "A Kinshasa, la répression est forte, nous sommes suivis de très près et ce n'est pas facile [de s'opposer au pouvoir], nous sommes en clandestinité dans notre propre pays." Elle ne pense pas le changement possible, actuellement. "Pour nous, ce n'est pas le départ d'un individu, mais de tout un système corrompu, de prédateurs. Nous voulons que ce système soit éradiqué pour que le peuple congolais puisse souffler l'air de la démocratie. Avec ces élections, je ne vois pas la démocratie être instaurée en RDC." Elle ne compte d'ailleurs pas se rendre aux urnes.

Trois candidats à la présidentielle

Trois hommes sont candidats à la succession du président Kabila à la tête de la RDC, pays marqué par un contraste violent entre ses richesses minérales (cobalt, cuivre, coltan, diamant, or...), le génie de ses artistes et "sapeurs" - et la pauvreté des deux-tiers de ses habitants.

Pour conserver le pouvoir et le contrôle du pays, M. Kabila et sa majorité misent sur le "dauphin", l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, sous sanctions de l'Union européenne qui l'accuse de violations des droits de l'homme.

Le candidat du pouvoir a face à lui l'opposition divisée entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu lors de cette élection présidentielle qui se joue en un seul tour depuis 2011. Des sondages donnent le "dauphin" perdant et prédisent la victoire de M. Fayulu.

Des élections législatives et provinciales ont lieu en même temps que la présidentielle.