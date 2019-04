RDC: Au moins 150 disparus et trois décès confirmés dans le naufrage d'un ferry

150 personnes sont portées disparues, et peut être décédées, dans le naufrage d'un ferry sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) mardi, a confirmé le président Félix Tshisekedi."Je suis très attristé par le naufrage d'une pirogue ce 15 avril dans le lac Kivu. Le bilan provisoire est de 150 disparus", a communiqué sur le réseau social Twitter le président Félix Tshisekedi. Il a fait part de sa "compassion" pour les familles des disparus et assuré suivre de près la situation "afin d'identifier et sanctionner les auteurs". La ministre du Transport régional, Jacqueline Ngengele, a affirmé à l'agence de presse dpa qu'il était estimé que 200 passagers étaient à bord et que 40 avaient pu être sauvés.

Le nombre disproportionné de passagers à bord de l'embarcation

A ce stade, seuls trois décès ont été confirmés. Mme Ngengele a cité le mauvais temps et le nombre disproportionné de passagers à bord de l'embarcation comme des facteurs ayant pu mener à l'accident. Un élu local, Vital Muhini, a affirmé que le bateau était veillissant et que les passagers ne portaient pas de vestes de secours. Les accidents de ferry sont communs sur les lacs et rivières en RDC. La catastrophe la plus conséquente a fait entre 100 et 150 morts lors du naufrage d'un bateau à Goma sur le même lac Kivu en mai 2001.