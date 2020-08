RDC : accord sur les prix et fin de la grève des sociétés pétrolières dans le sud-est du pays

Les sociétés pétrolières du sud-est de la République démocratique du Congo (RDC) ont mis fin mercredi à la grève qu’elles observaient depuis une semaine pour réclamer une "nouvelle structure" des prix des produits qu’elles distribuent, rapportent des médias locaux.

"Des éléments de la structure des prix des produits pétroliers ont été revisités pour rétablir l’équilibre entre les zones ouest et sud-est" du pays, a indiqué un communiqué publié par les services du Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a négocié cet accord avec l’industrie.

"Nous annonçons que la grève est terminée et que l’activité économique va reprendre normalement le plus tôt possible dans le sud et l’est de la RDC", a pour sa part précisé le président de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), Albert Yuma Mulimbi, cité notamment par la radio onusienne Okapi et par le site d’information Actualité.cd.

Fermeture de stations dans plusieurs villes

La grève des sociétés pétrolières déclenchée mercredi dernier avait provoqué la fermeture de stations-service dans plusieurs villes du sud-est de la RDC, dont Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kolwezi.

Les sociétés pétrolières en grève affirmaient que le prix de vente fixé par le gouvernement dans leur zone leur faisait perdre de l’argent au point de ne plus être en mesure de renouveler leurs stocks.

A Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga et deuxième ville du pays, le prix de l’essence à la pompe était fixé à 1.390 francs congolais (0,73 dollar) depuis mai, alors qu’à Kinshasa, la capitale, le prix du litre est de 1.995 francs congolais (1,05).