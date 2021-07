RDC: 5 soldats et 15 miliciens tués dans des combats dans les Hauts plateaux de l'Est

Cinq militaires et quinze miliciens ont été tués dans des combats samedi et dimanche entre l'armée et une coalition de groupes armés d'une communauté habitant les Hauts plateaux de l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de source militaire.

Lors de combats entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et la coalition des groupes armés Makanika-Twigwaneho-Ngumino, "le bilan provisoire fait état de 5 militaires tombés sur le champ d'honneur, et du côté de l'ennemi il y a 15 morts", a déclaré le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée dans le Sud-Kivu (est).

"Des loyalistes ont reconquis dimanche vers 10H00 (08H00 GMT) leurs positions" dans le centre de Minembwe et ses environs. A cause de ces affrontements, "la population s'est dispersée dans tous les sens", a regretté l'officier qui a lancé un appel au retour en affirmant que la situation est "sous contrôle" de l'armée.

"Des éléments Ngumino ont aussi été pris dans une embuscade à Lwiko (2 km de Minembwe)", a indiqué à l'AFP une source onusienne, sans confirmer le bilan donné par l'armée de 15 assaillants tués.