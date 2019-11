RDC: 25 morts dans le crash d'un avion sur un quartier populaire de Goma

Un avion petit porteur de la compagnie privée congolaise Busy Bee s'est écrasé dimanche matin au décollage sur un quartier populaire de Goma, dans l'est de la RDC, faisant au moins 25 morts, a-t-on appris auprès de la compagnie et des témoins.

L'avion de type Dornier-228 devait assurer la rotation vers Beni et Butembo à 350 km au nord de Goma, selon un membre de la compagnie. Il s'est écrasé sur l'un des quartiers densément peuplés qui entourent l'aéroport de Goma. "Il y avait 17 passagers à bord et deux membres d'équipage. Il a décollé vers 9h-9h10", a indiqué à l'AFP Héritier Said Mamadou, chargé de la réservation au sein de la compagnie. La direction est réunie dans l'attente des résultats d'une enquête technique menée par une équipe sur le terrain. La Monusco, la Mission de l'organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo,a dépêché sur place une équipe de secours d’urgence et deux camions d’incendie pour soutenir les autorités congolaises.

Busy Bee est une compagnie récente qui dispose de trois appareils pour desservir les zones enclavés de la province du Nord-Kivu de Beni et Butembo.