Rallye Dakar, football, Instagram... l'Arabie saoudite mise tout sur le décor pour améliorer son image

L’opération de séduction de l’Arabie saoudite porte un nom officiel : "Vision 2030 ". Pour attirer les touristes du monde entier, le paquet est mis sur les compétitions sportives et les réseaux sociaux. D’un côté, on a le rallye Dakar qui s’y déroule en ce moment et les photos paradisiaques des influenceurs. De l’autre, les ONG avertissent et demandent de ne pas oublier la réalité dictatoriale du pays.

L’Arabie saoudite fait tout pour que vous choisissiez d’y passer vos vacances. C’est la stratégie que le prince héritier Mohammed Ben Salmane a adopté dans un plan stratégique, appelé "Vision 2030". L’ambition est de diminuer la forte dépendance pétrolière du pays en misant sur un tourisme de masse. Ce qui est possible depuis septembre passé : depuis que le pays délivre des visas touristiques.

Plein feu sur le sport

Parmi les clefs majeures de l’opération de communication on trouve les compétitions sportives. Et on peut dire que le royaume fait fort en recevant, en ce mois de janvier, le rallye Dakar. Le teaser de l’événement montre l’esprit d’aventure des 4x4 dans les dunes saoudiennes.

La présence de la star de Formule 1 Fernando Alonso a d'ailleurs de quoi attirer les passionnés. Si jusqu’ici, le Qatar était l'hôte de choix des événements sportifs, Riyad pourrait bientôt concurrencer son voisin. L’an passé, le royaume a par exemple accueilli la star de la boxe Anthony Joshua ou encore Cristiano Ronaldo pour la Supercoupe d’Italie de football.