Raid aérien israélien contre des cibles du Hamas après une trêve fragile

Le Hamas avait annoncé avoir conclu un cessez-le-feu samedi soir après les plus importants raids israéliens contre la bande de Gaza depuis la guerre dévastatrice de l'été 2014 dans l'enclave palestinienne.

Trêve très fragile

Une trêve avait été conclue pour mettre fin aux raids israéliens sur la bande de Gaza et aux tirs sur le territoire israélien depuis l'enclave palestinienne, a indiqué samedi un porte-parole du Hamas. Une annonce qui n'a pas été confirmée par Israël.

Une médiation de l'Egypte a permis de parvenir à un cessez-le-feu, a indiqué un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum dans un communiqué. Interrogé par l'AFP, un porte-parole militaire israélien n'a pas souhaité faire de commentaire.

Israël a affirmé avoir mené samedi ses frappes aériennes les plus importantes sur la bande de Gaza depuis la guerre dévastatrice de l'été 2014 dans l'enclave palestinienne, où deux adolescents ont été tués par un de ces raids.

Ces frappes sont intervenues au lendemain de heurts meurtriers à la frontière entre Israël et la bande de Gaza et après une confrontation nocturne avec le mouvement islamiste Hamas, qui a tiré des roquettes et des obus de mortier alors qu'Israël effectuait des raids aériens.

Trois civils israéliens ont été blessés samedi lorsqu'une roquette s'est abattue sur leur maison, dans le sud du pays. L'armée a indiqué qu'une centaine de roquettes et d'obus de mortiers avaient été tirés sur le sud d'Israël samedi depuis l'enclave palestinienne.