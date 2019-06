Radio Vatican: la voix du Pape vous parle désormais en latin

Radio Vatican diffuse depuis deux semaines chaque samedi un journal d’information de 5 minutes en latin, la langue officielle du Saint-Siège désormais cantonnée aux textes juridiques et aux prières. C’est le grand retour de la langue de Cicéron à l’Eglise, langue qu’elle avait laissée de côté pendant 50 ans. Pour des raisons idéologiques ou par volonté de conserver une langue vieille de 2500 ans ?

Le latin n’est pas une langue morte. En tout cas, pas pour Radio Vatican : reportages, brèves et générique dynamique, une fois par semaine, un nouveau podcast donne les nouvelles du Saint-Siège. "Hebdomada Papae" (la semaine du pape) est diffusée sur les ondes radios et disponible en podcast, accompagné d’une retranscription traduite des textes pour les néophytes.

Pour cela, les rédactions de Radio Vatican travaillent avec le bureau de la Secrétairerie d’Etat dédié aux "lettres latines", déjà en charge de la rédaction des documents officiels en latin du Saint-Siège et des tweets du pape sur son compte en latin.

"Ce sera un véritable journal radio, avec des reportages et des brèves. Nous l’avons envisagé non pas avec un regard nostalgique sur le passé mais comme un défi pour l’avenir", explique le directeur éditorial de Vatican News.

Le latin, qui n’est plus qu’une option dans la plupart des séminaires, n’avait cependant pas complètement disparu des ondes de Radio Vatican, qui propose aussi une messe chaque matin en latin.

Langue universelle de l’Eglise

Pour le porte-parole des évêques de Belgique, Tommy Scholtès, le Vatican se sert du latin pour renforcer l’appartenance religieuse : "Il est évident que les gens qui écoutent Radio Vatican sont probablement catholiques ; c’est un public très sélect, de petites minorités. Je pense que le Vatican a voulu s’exprimer dans la langue universelle de l’Eglise qui est le latin. Il y a quelque chose de symbolique qui permet d’unifier l’Eglise qui a une vocation universelle".

Parmi les auditrices, il y a Marion Dapsens. Elle a appris le latin à l’école Schola Nova à Incourt. Aujourd’hui, elle joue de sa passion pour l’enseigner aux plus jeunes. Avec sa sœur, elles ont même créé un kot à Louvain-la-Neuve où on parle couramment le latin. Elle se félicite de l’initiative lancée par la radio papale : "Je trouve cela génial. Toute entreprise qui vise à promouvoir le latin vivant est digne d’être secondée".

Pour une grande partie des universitaires, le latin qu’on parle aujourd’hui n’est plus pur comme qu’avant. Pour Marion, l’importance, c’est de trouver des gens pour le parler. Sortir de cette idée que le latin est une langue morte : "Il y a vingt ans tout le monde rigolait de ce genre de groupe, disant que c’était du faux latin, des bouffons par rapport aux philologues qui l’étudiaient de manière sérieuse, mais la mentalité est en train de changer dans tous les pays d’Europe. Et il y a de plus en plus de pages internet, de groupes qui parlent latin, de plus en plus d’écoles, des cours du soir…"

Près d’un million de followers suivent le compte latin Twitter du Pape. Aujourd’hui, des podcasts en latin… Pour le porte-parole des évêques, derrière ce travail, c’est la responsabilité du Secrétariat de la Communication : "C’est une équipe de secrétariat qui fait cela avec le pape, qui lui soumet les textes. Ce n’est pas lui qui passe son temps avec son iPhone pour dire je vais dire ceci… Le pape ne va jamais spontanément parler latin à quelqu’un. Seulement un peu dans la liturgie".