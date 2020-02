Racisme ordinaire : les propos polémiques d'Isabelle Balkany ou quand les archives sortent des tiroirs

Cette vidéo d’archive, qui a été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois crée la polémique en France. Alors que de nombreux Asiatiques dénoncent le racisme ordinaire dont ils sont victimes, en général, et a fortiori en pleine crise du coronavirus, ce qu’on observe est âprement dénoncé sur les réseaux sociaux. De son côté, l’intéressée se défend de tout racisme et s’insurge que ces images d’archives puissent créer la polémique.

C’est une image d’archive qui date de 2002. On y voit l’actuelle maire par intérim de Levallois-Perret, en France, Isabelle Balkany se faire masser le bras par "grain de riz". "Grain de riz", c’est son employé de mairie. Il travaille normalement au courrier. Il est d’origine cambodgienne, "un boat people", précise l’épouse Balkany. C’est elle qui lui a trouvé ce surnom. Oui, "il avait un nom impossible à prononcer". "D’abord on l’avait baptisé Maurice, et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l’ai appelé 'grain de riz' et depuis toute la mairie l’appelle grain de riz'", raconte Isabelle Balkany.

On pourrait simplement se dire que c’était il y a longtemps, une autre époque ? Mais on ne devrait surtout pas se dire ça et estimer que la base du racisme ordinaire se situe là, dans le naturel et la nonchalance d’Isabelle Balkany qui prononce ces propos. C’est d’ailleurs ce que dénoncent nombre d’Asiatiques actuellement, notamment avec le hashtag #jenesuispasunvirus.

Isabelle Balkany réfute toute idée de racisme

L’intéressée s’est défendue de tout racisme. Auprès du Huffpost, elle s’est même insurgée du fait que l’on puisse l’en penser capable. "Sur les réseaux sociaux, il y a quand même une majorité de cons. C’est comme quand je dis que je fais le 'nègre' électoral dans la campagne, on va dire il ne faut pas dire 'nègre' mais 'plume', c’est du même tonneau", s’explique-t-elle. Et d’ajouter, "moi qui suis d’origine d’Afrique du Nord, juive, avec une mère protestante et élevée par une nounou musulmane, s’il y a quelqu’un d’origine composée, c’est bien moi et Patrick aussi d’origine hongroise. C’est effrayant."

De son côté, l’association française SOS racisme a réagi et a condamné "fermement" les propos de la maire par intérim.