Quinze morts dans le crash d'un avion cargo en Iran

Quinze personnes sont mortes dans le crash d'un avion militaire iranien lundi matin près de Téhéran, après l'échec d'un atterrissage d'urgence, a annoncé l'armée iranienne.

"Un Boeing 707 cargo transportant de la viande a décollé de Bishkek au Kirghizstan et a dû procéder à un atterrissage d'urgence à l'aéroport Fath", au nord-ouest de Téhéran, a indiqué l'armée dans un communiqué diffusé sur son site internet. "L'avion avait à son bord 16 passagers, dont 14 étaient des militaires et deux des civils. Quinze sont tombés en martyrs et une personne, le mécanicien naviguant, a été blessé et est hospitalisé", a déclaré le porte-parole de l'armée, Amir Taghikhani, à la télévision d'Etat.

L'appareil "est sorti de la piste à l'atterrissage et a pris feu après avoir heurté un mur en bout de piste", selon l'armée.

Une vidéo publiée par l'agence Fars montre des équipes d'urgence découpant le nez de l'appareil, toujours en train de brûler à l'intérieur de l'immeuble dans lequel il s'est encastré, présenté par Fars comme un complexe résidentiel vide.