Qui va payer ? Comment ça a pu brûler ? Et l’orgue ? Les 10 questions que vous vous posez sur l’incendie de Notre-Dame de Paris

Tristesse, désolation, stupéfaction. La population parisienne est sous le choc après l’incendie de la la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’effondrement de la flèche et les énormes dégâts causés à l’édifice. Mais cette tristesse et cette incompréhension sont partagées dans le monde entier, avec une série de questions concernant les événements et l’avenir de ce patrimoine mondial de l’humanité : 1) Comment un tel édifice, millénaire, protégé et construit en pierres a-t-il pu brûler ? De l’extérieur, tout ce qu’on voit de Notre-Dame, c’est de la pierre et des vitraux. Mais la vieille dame abrite un cœur de bois qui la rend vulnérable. Le feu est parti des combles, puis s’est propagé extrêmement vite à une grande partie du toit. Les flammes ont dévoré la charpente, longue de plus de 100 mètres et baptisée… « la forêt ». La piste d’un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale est celle qui est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Le feu semble être parti au niveau des échafaudages installés sur le toit.

Merci aux @PompiersParis, aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame. La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 avril 2019

Nous vous remercions mais nous ne vous avons pas attendu pour faire notre travail. Les cagnottes concernées sont sous surveillance et les fonds ne pourront être versés qu'au bénéficiaire prévu, sans intermédiaire. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles. — Leetchi (@Leetchiweb) 15 avril 2019

10) En quoi consistaient les travaux de rénovation en cours ? La restauration de la flèche et de la toiture constituait la première phase de 150 millions d’euros de travaux. Débutée en juillet 2018, l’installation de l’échafaudage de 500 tonnes était sur le point d’être achevée. Tous les éléments devaient être déposés, remplacés et remontés. Il s’agissait de refaire à l’identique les corbeilles, les crochets, les pinacles, les gargouilles et les colonnes. La rénovation de Notre-Dame devait initialement durer une dizaine d’années.