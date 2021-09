Qui pour succéder à Angela Merkel en Allemagne ? Armin Laschet, l’animal politique qui survit à tout

Il était déjà ministre président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le cœur battant de l’industrie allemande et le Länder le plus peuplé d’Allemagne. Il a ensuite décroché de justesse en début d’année le scrutin pour la présidence du parti chrétien-démocrate CDU. Et en avril dernier, il a vaincu, de justesse toujours et après une rude bataille, son rival Markus Söder, président du parti frère bavarois CSU, pour être le candidat chancelier de l’union CDU/CSU.

A la lecture de son curriculum vitae, tout dispose Armin Laschet à remporter aisément le poste, qui sera délaissé par sa collègue de parti Angela Merkel, après 16 ans à la tête de la première économie d’Europe. Pourtant, le sexagénaire rhénan semble encore loin du but à quelques jours du scrutin. Armin Laschet doit sa présidence du parti et sa candidature de droite à la chancellerie principalement à sa loyauté envers le parti et la confiance de ses cadres. Mais il peine à gagner le cœur de l’Allemand lambda.

En mauvaise posture depuis le covid

Au plus fort de la pandémie du Covid-19, il n’a pas fait montre de détermination. Il a rapidement plaidé durant la première vague pour un assouplissement des mesures sanitaires dans son État fédéré. Par la suite, lui-même et son fils ont été critiqués pour avoir donné la priorité à une entreprise pour l’acquisition de masques et vêtements de protection.

Les choses ne se sont guère améliorées par la suite dans les sondages. Peu après les inondations dramatiques qui ont frappé la Rhénanie-du-Nord-Westphalie cet été, il a été surpris hilare durant un discours du président Frank-Walter Steinmeier rendant hommage aux victimes des crues. Le fou rire du débonnaire Armin Laschet lors de jours sombres pour bon nombre d’Allemands a causé du tort à l’image du candidat.

Les sondages ne se sont jamais relevés ensuite pour le leader de la CDU. Seuls 12% des Allemands le choisiraient comme chancelier, selon le dernier sondage Insa. Il a été considéré comme le perdant des trois grands débats télévisés face à son principal rival social-démocrate Olaf Scholz.