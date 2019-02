Qui pour diriger le parquet européen de lutte contre fraude financière?

Le parquet européen est chargé de lutter contre la grande criminalité financière au sein de l’Union européenne. Sur le papier tout est prêt pour son lancement début 2021. Il ne reste qu’à désigner celui, ou celle, qui sera à sa tête. Le Conseil et le Parlement européen ont lancé la procédure de recrutement, et trois candidats sont en lice. Trois cadors de la magistrature en Europe.

Le Français, Jean François Bonhert, procureur général auprès de la cour d'appel de Reims... Polyglotte. Il a représenté la France au sein d'Eurojust, une structure de coopération et de coordination judiciaire en Europe.

L’Allemand, Andres Ritter, procureur en chef à Rostock en Allemagne, lui aussi polyglotte et spécialiste des questions fiscales.

La Roumaine, Laura Codruta Kövesi, ancienne cheffe du parquet roumain, redevenue simple procureur après avoir été mise à pied par le gouvernement roumain en juillet dernier. C'est la plus connue des trois, la plus médiatique.

A la tête de la direction nationale anti-corruption du parquet roumain de 2013 à 2018, elle a engagé des poursuites contre plus de 2000 politiciens et fonctionnaires accusés de corruption. Elle a fait condamné trois ministres, cinq députés et un sénateur. Avec un tel tableau de chasse, elle s’est mise à dos le pouvoir socialiste en place à Bucarest... qui l'a destitué en juillet l'année dernière.

Bucarest n’a aucune envie de la voir devenir cheffe du parquet européen

Le gouvernement roumain fait tout ce qui est possible pour la dénigrer aux yeux des 27 autres Etats membres. En lançant par exemple une enquête sur des faits d'abus de pouvoir, de corruption et de faux témoignage à son encontre...

L’acharnement du pouvoir à Bucarest s’explique par les missions du futur ou de la future procureur(e) européen(ne). Il ou elle devra traquer et poursuivre la fraude aux intérêts financiers de l'Union et la fraude à la TVA dans 22 pays de l'Union (dont la Roumanie).

Et l’un des principaux dossiers qui se retrouvera sur sa table concerne un détournement de 21 millions d’euros de financements européens impliquant le chef du parti social démocrate au pouvoir à Bucarest, Liviu Dragnea, déjà condamné deux fois pour corruption par Laura Codruta Kövesi...

De fait, lorsque les représentants permanents des Etats membres auprès de l’Union ont choisi leur candidat la semaine dernière, c’est le Français qui est arrivé en tête avec 50 points. La Roumaine et l’Allemand sont arrivés second ex aequo, 29 points chacun.

Changement de ton ce mardi au Parlement européen lors de la seconde étape de sélection.

Les députés réunis en commission ont auditionné les candidats dans une séance retransmise en direct sur le site du Parlement. Laura Codruta Kövesi était la plus combattive. Elle a démonté point par point les accusations contre elle relayée par deux eurodéputés roumains. Après quatre heures d’audition, c’est elle qui est sortie en tête du classement des députés, devant le candidat français.

Conseil et Parlement vont maintenant comparer leur liste et négocier le nom qui sera soumis aux chefs d'Etat et de gouvernement lors du prochain sommet européen.

