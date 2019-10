Qui mérite le Prix Nobel de la paix ? Tout cela est il réellement objectif ?

Lors d’une conférence de presse en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, Donald Trump répond à plusieurs questions. Il est accompagné du Premier ministre pakistanais Imran Khan et un journaliste lui dit presque en boutade que s’il parvient à résoudre la situation au Cachemire, il mérite le Prix Nobel de la paix. "Je pense que je mérite le prix Nobel pour beaucoup de choses… s’ils le décernaient de manière honnête. Ce qu’ils ne font pas. Ils l’ont donné à Obama immédiatement après son accession au pouvoir. Il n’avait aucune idée de ce pour quoi il le recevait. Et vous savez quoi ? C’est la seule chose sur laquelle je suis d’accord avec lui." répond le président américain avec un sacré sens de la répartie.

Le Premier ministre pakistanais et Donald Trump en marge de l'Assemblée générale de l'ONU le 23 septembre 2019 - © SAUL LOEB - AFP

Un comité exclusivement norvégien calqué sur les résultats des élections

Pour tenter de savoir si Donald Trump ou Vladimir Poutine auront un jour une chance de remporter le prix Nobel, il convient de se pencher sur quelques questions fondamentales. Et très vite réaliser que si le Prix Nobel de la Paix est une récompense mondialement connue et reconnue, la manière dont ce prix et qui l'attribue sont des points nettement moins évidents pour le grand public.

Qui décide ?

Un comité de 5 personnes selon les volontés d'Alfred Nobel lui-même ! Toutes de nationalité norvégienne même si ce n’est pas une condition en tant que telle. Ces personnes sont élues selon des règles émises par le "Storting", qui n’est autre que le nom du parlement norvégien. Le mandat est de 6 ans et une réélection est possible. Il est également précisé que la composition du comité reflète les forces en présence au sein même du parlement. Autant dire que ce sont en fait les résultats des élections qui dictent la composition du fameux comité. Des experts peuvent bien entendu venir épauler les membres du comité dans leurs réflexions mais la composition du comité est donc bien politique... reflet des résultats des élections législatives norvégiennes.