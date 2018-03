Qui était Linda Brown, figure de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis?

Linda Brown est décédée le 25 mars 2018, à l’âge de 76 ans. Alors qu’elle était écolière à Topeka, dans l’État du Kansas, elle a été au coeur d’une des victoires historiques de la lutte pour les droits civiques des Noirs.

Née à Topeka, dans l’État du Kansas, Linda Brown est scolarisée dans une des écoles primaires réservées aux Noirs. Tous les matins, elle doit parcourir plusieurs kilomètres à pied avec sa petite soeur pour atteindre l’arrêt du bus qui les emmènera à l’école. Certains jours, elles doivent rebrousser chemin, notamment à cause du froid : "Je me souviens encore entamer cette marche glaciale et ce froid terrible qui faisait geler mes larmes sur mon visage", se rappelle-t-elle.

Un symbole de la lutte contre la sé gr égation aux États-Unis

En 1950, son père Oliver Brown, pasteur, décide donc de l’inscrire dans l’école primaire la plus proche de leur domicile. Mais le directeur refuse, l’école étant réservée aux Blancs. Une loi de l’État du Kansas autorise alors les villes de plus de 15 000 habitants à établir des écoles séparées.

Oliver Brown rejoint donc un recours collectif contre l’État du Kansas mené par la NAACP, une organisation pour la défense des droits civiques des Noirs. Lorsque la Cour de l’État donna raison aux écoles, la NAACP joignit l’affaire à d’autres cas de ségrégation pour les porter devant la Cour suprême. L’avocat Thurgood Marshall, qui représente les plaignants, deviendra le premier Noir à siéger à la Cour suprême.

Une victoire historique

Le 17 mai 1954, la Cour suprême rend son verdict à l’unanimité et déclare la ségrégation raciale dans les écoles publiques contraire à la Constitution. L’arrêt "Brown v. Board of Education" est une des victoires les plus emblématiques de la NAACP et une date historique dans la lutte pour les droits civils des Noirs aux États-Unis.

Une victoire célébrée chez les Brown. Linda se souvient "avoir vu des larmes de joie dans les yeux" de son père. Si elle n’est déjà plus à l’école primaire, elle se réjouit de savoir que ses soeurs "n’auraient plus à marcher si loin pour aller à l’école à l’automne suivant".

Devenue enseignante, Linda Brown continue de s’engager contre la ségrégations, le racisme et les discriminations. En 1988, elle fonde la Brown Foundation avec sa soeur. Elle meurt à 75 ans, le 25 mars 2018.