Qui est Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne tout juste libérée de prison ?

Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, a été remise en liberté ce mercredi 8 août. Après avoir été condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, et incarcérée depuis sept ans, elle a été amnistiée par le Président Ouattara.

Surnommée "Maman", la "Hillary Clinton des tropiques" mais aussi la "Dame de sang", l’ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, vient de sortir de prison. Elle avait été arrêtée en 2011 aux côtés de son mari Laurent Gbagbo, au terme de plusieurs mois de crise après l'élection présidentielle de 2010. Ne reconnaissant pas sa défaite face à Alassane Ouattara, le clan Gbagbo avait plongé le pays dans une crise politique de 5 mois malgré les appels de la communauté internationale à s'incliner devant "la volonté du peuple".

Les affrontements entre les deux clans avaient fait au moins 3000 morts. Simone Gbagbo avait été condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour "atteinte à la sûreté de l'État" pour son rôle dans la crise post-électorale. Mais le Président ivoirien Alassane Ouattara a décidé de son amnistie ainsi que de celle de 800 autres personnes. “Il s'agit là d'une mesure de clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils“, a-t-il justifié.

Linguiste de formation, Simone Gbagbo est une syndicaliste active dans les années 1970 et 1980, ce qui lui vaut d'être emprisonnée et torturée. Elle fonde en 1982, avec Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien. D'abord clandestin, le parti est reconnu officiellement en 1990. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000. Deux ans plus tard, une tentative de coup d'État plonge la Côte d'Ivoire dans une grave crise politico-militaire. Les soupçons de proximité avec la milice armée des Jeunes Patriotes lui valent son surnom de "Dame de sang".

Aujourd'hui, libre en Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo reste, à 69 ans, poursuivie par la Cour pénale internationale de La Haye où est incarcéré depuis 2011 Laurent Gbagbo.