Qui est Peter R. De Vries, le journaliste néerlandais gravement blessé par balles à Amsterdam ?

La Police d’Amsterdam a identifié une voiture suspecte en fuite grâce à une information fournie par des passants. Voiture qui a été arrêtée près de la ville de Leidschendam et deux suspects ont été arrêtés. La Police pense que l’agresseur est l’un d’entre eux. Un troisième suspect a été arrêté à un autre endroit à Amsterdam.

Le chef de la Police d’Amsterdam, Frank Paauw a expliqué lors d’une conférence de presse qu’un tireur a tiré à bout portant sur le journaliste d’investigation. Peter R. De Vries a été secouru par des passants et par des services de secours arrivés sur place.

Les Pays-Bas sont sous le choc, le journaliste néerlandais Peter R. De Vries est entre la vie et la mort. Ce chroniqueur judiciaire est très connu aux Pays-Bas. Il a été blessé par balles ce mardi soir vers 19h30 au moment où il sortait d’un studio de télévision dont il était l’invité. Les motifs de cette tentative d’assassinat à Amsterdam ne sont pas encore connus.

Peter R. De Vries est un journaliste très apprécié. Ce chroniqueur judiciaire et journaliste d’investigation a aidé à résoudre plusieurs affaires criminelles. Il est aussi l’un des conseillers d’un témoin à charge dans le procès d’une affaire pénale impliquant des trafiquants de drogue. Il avait reçu plusieurs menaces de mort et il avait par le passé déjà bénéficié d’une protection policière.

L’émoi est énorme aux Pays-Bas où le Roi Willem-Alexander des Pays-Bas s’est exprimé : "Peter R. De Vries est un journaliste spécial et c’est une attaque contre les médias et le journalisme. La pierre angulaire de notre état constitutionnel et une attaque contre l’état de droit".

La maire d’Amsterdam, Femke Halsema l’a décri comme "un héros national pour nous tous. Un journaliste rare et courageux qui recherche inlassablement la justice. Totalement indépendant et libre d’esprit".