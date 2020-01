Qui est le général Evariste Ndayishimiye, le nouveau visage du régime burundais ?

Ancien ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique (2006-2007), tour à tour chef de cabinet militaire et civil du président, le général Ndayishimiye comptait parmi les principaux chefs militaires du CNDD-FDD à la signature en 2003 de l'accord de cessez-le-feu de la guerre civile qui fit au moins 300.000 morts.

Au pouvoir depuis 2005, ce dernier avait annoncé en 2018 qu'il ne se présenterait pas à sa succession en 2020. L'annonce en avril 2015 de sa candidature à un troisième mandat controversé avait plongé son pays dans une grave crise politique émaillée de violences qui ont fait 1200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale (CPI).

Catholique fervent

Outre leur destin commun dans les rangs de la rébellion, MM. Nkurunziza et Ndayishimiye sont tous deux de fervents croyants et pratiquants, à cette différence que le premier est un évangélique "born again" tandis que le second est un fervent catholique.

"Dieu a multiplié les signes qui annoncent ce qui vient de se passer", a-t-il d'ailleurs déclaré dimanche dans son discours d'acceptation en kirundi. "Il y a quelques jours, un pigeon s'est posé sur la tête de mon épouse", a-t-il expliqué, y voyant un signe de Dieu.

"J'accepte sans hésitation d'être le candidat" du parti CNDD-FDD, a-t-il ajouté, après avoir lancé un hommage très appuyé à son "frère d'armes" Pierre Nkurunziza. "C'est un homme plutôt ouvert, d'abord facile, qui aime blaguer et rire avec ses amis", décrit un de ses amis à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.