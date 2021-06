Qui est le Dr Fauci et pourquoi parle-t-on de ses e-mails ?

Et bien, l’une des raisons évoquées dans les médias, c’est que depuis quelques semaines, et suite à un rapport international peu concluant sur les origines du virus, la théorie stipulant que le coronavirus s’est " enfuit " d’un laboratoire de Wuhan, en Chine suscite à nouveau un débat. Les médias américains ont souhaité comprendre la vision du médecin.

On se demande d’abord, pourquoi ses e-mails ont circulé sur la toile ? Et bien, sachez qu’aux Etats-Unis, dans le cadre de la loi américaine sur la liberté d’informations , plusieurs médias américains ont souhaité avoir l’accès aux e-mails du spécialiste. Sans surprise, tous les documents souhaités ont été obtenus et ont été mis en libre accès. Au total, 3234 pages d’échanges pendant les six premiers mois de la crise sanitaire ont été analysées par plusieurs médias américains. Certains documents contiennent des passages censurés lorsqu’ils contiennent des informations privées.

Sans surprise, il y a plusieurs lectures à ces e-mails comme l’explique Tara McKelvey, journaliste de la BBC à la Maison Blanche. " Pour les partisans de Trump que je connais dans les petites villes du Kansas et d’autres zones rurales, le Dr Fauci est un méchant. Il diffuse des messages contradictoires sur le virus et déforme la science. En revanche, pour les libéraux du Midwest et d’autres régions, Fauci est un héros. Ses e-mails renforcent leur point de vue. Il a changé d’avis sur ce que les gens devraient faire pour lutter contre le virus, en fonction des données scientifiques, et non en fonction de ce que Trump voulait puisqu’il voulait minimiser les faits ".

Sur la toile, les attitudes et les incertitudes de Fauci vis-à-vis de la pandémie du Coronavirus sont pointées du doigt. Le Dr Fauci a incontestablement changé d’avis sur les conseils de santé pendant la crise du coronavirus comme avec le port du masque, non obligatoire au début et plus tard, obligatoire.

Les internautes utilisent également le canal des réseaux sociaux pour partager des extraits afin de faire le "buzz". Comme le mentionne le quotidien français, La libération, "sous les hashtags #FauciLeaks, #FauciEmails ou encore #FauciGate. La plupart des publications se focalisent sur quelques messages supposés constituer des révélations fracassantes sur le financement du laboratoire de Wuhan, sur l’origine du virus et l’idée qu’il serait une arme de destruction massive ou encore, sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine pour soigner les malades".