Qui est Harvey Milk, figure historique de la lutte pour les droits des homosexuels ?

Harvey Milk fut le premier homme ­politique américain ouvertement homosexuel à détenir un mandat électoral. Retour sur la vie d’un homme aujourd’hui précurseur de la lutte sur les droits des personnes LGBT.

Harvey Milk est né en 1930 dans l’État de New York. Il grandit dans une famille d’origine lituanienne. Son grand-père avait en effet choisi de quitter son pays pour faire fortune en Amérique. "Je suis né de parents hétérosexuels, j’ai été éduqué par des parents hétérosexuels dans une société furieusement hétérosexuelle, une société qui met à terre l’homosexualité", disait Harvey Milk.

À 21 ans, il sort de l’université diplômé en maths et en histoire et s’engage dans l’armée. Mais, quatre ans plus tard, dans un climat ouvertement homophobe, il quitte l’US Navy après avoir été interrogé par ses supérieurs sur sa sexualité. Cela aspire de plus en plus cette homme à affirmer que nous sommes plus forts avec nos différences, comme le rapporte son neveu. "Le message d’Harvey est : ‘Nous ne devons pas nous diviser, nous devons nous unir est devenir tolérants les uns envers les autres. Nous devons adopter notre magnifique diversité arc-en-ciel.", a également lancé son neveu.

Premier élu ouvertement homosexuel aux États-Unis

À 42 ans, Milk ouvre un magasin de photo au coeur du quartier gay de San Francisco, dont il devient rapidement une figure populaire. "Le mouvement homosexuel, c’est un peu comme le mouvement des femmes il y a quelques années : on commençait à en parler, mais les gens ne connaissaient pas grand-chose.", a-t-il expliqué. Celui qui disait ne pas avoir le pouvoir de changer la condition des homosexuels est toutefois persuadé d’une chose : "Ma position me donnera une tribune et cela peut aider à changer les choses".

En 1973, il se présente pour la première fois au poste de conseiller municipal de la ville, mais il n’est pas élu. En revanche, quatre ans plus tard, il devient le premier homme ouvertement homosexuel élu à un tel poste aux États-Unis. "Il est devenu un tel symbole d’espoir pour tellement de personnes", estime Sean Penn, interprète de Harvey Milk dans le film "Milk".

Durant son mandat, il s’oppose notamment à une proposition de loi visant à licencier les enseignants homosexuels. Il reçoit alors des menaces de mort quasi-quotidiennes. "Il a montré qu’il était prêt à mettre sa vie en jeu.", a notamment déclaré James Franco, acteur dans le film de Gus Van Sant.

En 1977, un an après son élection, il est assassiné dans un couloir de la mairie, en même temps que le maire de la ville, George Moscone, par Dan White, un ancien conseiller ­municipal. Harvey Milk avait 48 ans. 40 ans après sa mort, il reste un précurseur de la lutte sur les droits des personnes LGBT.