Qui est Ebrahim Raïssi, le nouveau président ultraconservateur intronisé en Iran ?

Ayant promis une "lutte incessante contre la pauvreté et la corruption", il a été élu avec plus de 61% des voix au premier tour de la présidentielle, pour succéder au modéré Hassan Rohani.

Toujours coiffé de son turban noir et vêtu d’un long manteau de religieux, le nouveau président iranien, Ebrahim Raïssi, est un homme austère qui se présente comme le champion des classes défavorisées et de la lutte contre la corruption.

Ebrahim Raïssi figure sur la liste noire des responsables iraniens sanctionnés par Washington pour "complicité de graves violations des droits humains", accusations balayées comme nulles et non avenues par les autorités de Téhéran.

Né en novembre 1960 dans la ville sainte de Machhad dans le nord est du pays, Ebrahim Raïssi est nommé procureur général de Karaj, près de Téhéran, à seulement 20 ans, dans la foulée de la victoire de la Révolution islamique de 1979.

Il restera plus de trois décennies dans le système judiciaire : procureur général de Téhéran de 1989 à 1994, il est chef adjoint de l’Autorité judiciaire de 2004 à 2014, année de sa nomination au poste de procureur général du pays.

En 2016, le guide suprême Ali Khamenei le place à la tête de la puissante fondation caritative Astan-é Qods Razavi, qui gère le mausolée de l’Imam-Réza à Machhad ainsi qu’un immense patrimoine industriel et immobilier. Trois ans plus tard, il le nomme chef de l’Autorité judiciaire.

Sans grand charisme et toujours coiffé d’un turban noir de "seyyed" (descendant de prophète Mohammed), Ebrahim Raïssi, barbe poivre et sel et fines lunettes, a suivi les cours de religion et de jurisprudence islamique de l’ayatollah Khamenei.

Selon sa biographie officielle, il enseigne lui-même depuis 2018 dans un séminaire chiite de Machhad. Plusieurs médias iraniens voient en lui le possible successeur du Guide suprême, 82 ans cette année.

Ebrahim Raïssi est d’ailleurs membre du bureau directeur de l’Assemblée des experts, à qui il revient de nommer le Guide.

Sans doute conscient qu’il lui faut tenter de rassembler une société iranienne divisée sur la question des libertés individuelles, sur laquelle Hassan Rohani a déçu autant qu’il a promis, il s’est engagé à être le défenseur de la "liberté d’expression", des "droits fondamentaux de tous les citoyens iraniens" et de la "transparence".

Des promesses auxquelles les réformateurs et modérés ne croient pas un instant, voyant en Ebrahim Raïssi un épouvantail dont ils dénoncent l’inexpérience politique, qui le rendrait selon eux inapte à gouverner.