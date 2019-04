Qui est Benny Gantz, l'adversaire principal de Benjamin Netanyahou?

C'est la surprise de cette campagne: Benny Gantz. Ancien chef d'état-major, il est aujourd'hui du parti Bleu-Blanc, un parti de centre-droit. Et ce parti est donné premier dans les sondages, juste devant le Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Notre envoyé spécial en Israël, Daniel Fontaine a rencontré Charles Enderlin, journaliste et auteurs de plusieurs livres sur le conflit israélo-palestinien pour tenter de comprendre qui est l'homme qui fait trembler l’actuel premier ministre israélien.

A la veille des législative en Israël, c'est l'homme qui fait de l'ombre à Benjamin Netanyahou: Benny Gantz. Il est un peu apparu de nulle part en créant un parti de centre droit, dit-on?

Charles Enderlin: "Il vient de ce groupe d’anciens généraux qui ont commencé à être très inquiets de la tournure que prenait le pays sous la direction de Netanyahou. Le virage très à droite du publique, les attaques contre les institutions, contre la cours suprême, les attaques contre la police, les enquêteurs. Ces anciens venus du grand Etat-major se sont réunis et ont décidé qu’il fallait absolument faire quelque chose.

"Benny Gantz qui était visiblement le plus populaire d’entre eux a décidé de prendre la tête de ce mouvement. Il s’agit de trois anciens chefs d’Etat major. Il a fait alliance avec l’ancien ministre des finances de Netanyahou donc un groupe à priori absolument capable de diriger le pays."

"Ils ont une attitude totalement différente qui est celle adoptée par la droite. C’est une attitude d’empathie avec le publique parlant beaucoup du social, beaucoup moins du militaire."

Quelles sont les chances de cette liste d’accéder au pouvoir au lendemain des élections ?

Charles Enderlin: "Il ne faut pas faire de paris avant les élections. 5% des électeurs israéliens sont encore indécis. On peut avoir une surprise. Maintenant après les élections, il va falloir que le parti qui arrive à réunir plus de 61 députés négocie avec les autres."

"Si Benny Gantz n’arrive pas à négocier avec les ultra-orthodoxes, il n’aura pas sa majorité des 61. Par contre Netanyahou probablement, s’il fait 58, 59 mandats ; il pourra négocier avec tous les petits partis de droite et les ultra-orthodoxes. Il est déjà arrivé au cours d’élections précédentes que le premier ministre décide qu’il en a assez de ce chantage des petits partis et décide de s’allier avec son grand adversaire. En théorie, un gouvernement d’union Likoud (de Netanyahou) et blanc-bleu (de Gantz) n’est à priori pas exclu."