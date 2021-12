Quels sont les pays qui ont légalisé le cannabis à usage récréatif ?

De plus en plus de pays dépénalisent l’usage du cannabis, renonçant aux peines de prison envers les consommateurs, mais ils sont plus rares à l’avoir légalisé, comme l’a fait mardi Malte, premier pays européen à franchir ce pas.

Usage récréatif pas autorisée en public

A Malte, la réforme adoptée mardi autorise la possession de sept grammes de cannabis maximum et la culture de quatre pieds par usager de 18 ans et plus.

Au-delà de sept grammes et jusqu’à 28 grammes, l’usager risque une amende de 100 euros. Sont également proscrites la consommation en public et la consommation devant un mineur.

En Europe, l’Allemagne et le Luxembourg sur la voie de la légalisation

Au sein de l’Union européenne, le Luxembourg a annoncé en octobre 2021 son intention d’autoriser la culture de marijuana à domicile et sa consommation dans la sphère privée. Le texte qui sera examiné par le Parlement au début de l’année prochaine, prévoit que chaque ménage aura droit de cultiver chez lui quatre plants de cannabis.

En Allemagne, la nouvelle coalition au pouvoir envisage également de légaliser l’usage récréatif du cannabis. La vente dans des "magasins agréés" sera réservée "aux adultes".

Aux Pays-Bas, la possession, la consommation et la vente au détail jusqu’à cinq grammes de cannabis, sont tolérées depuis 1976 dans les "coffee shops". Sa culture et sa vente en gros, principalement contrôlées par des gangs criminels, sont interdites.

En Espagne, la production pour la consommation personnelle est tolérée dans les lieux privés, mais le commerce et la consommation publique sont interdits.

Le Portugal a décriminalisé en 2001 la consommation et la détention de toutes les drogues, qui restent toutefois interdites. Les consommateurs sont passibles d’une amende à laquelle ils peuvent échapper en optant pour un traitement contre la dépendance.

Uruguay premier pays au monde à légaliser la production, distribution et consommation

L’Uruguay a été en décembre 2013 le premier pays au monde à légaliser la production, la distribution et la consommation du cannabis. Trois modes d’accès sont possibles : culture à domicile pour consommation personnelle, appartenance à un club cannabique ou achat en pharmacie.

L’achat est nominatif, limité à 40 grammes mensuels par usager. Le gouvernement a autorisé deux entreprises privées à produire et à distribuer de la marijuana.

Au Mexique, la plus haute juridiction a dernièrement dépénalisé l’usage récréatif de la marijuana et a chargé le parlement de légiférer en la matière. Le projet de loi est en cours de discussion.

Comme dans plusieurs autres pays latino-américains (Chili, Colombie, Argentine et Pérou), l’usage thérapeutique du cannabis y est déjà légalisé.

Le Canada, premier pays du G7 à légaliser le cannabis récréatif

Le Canada est devenu en octobre 2018 le premier pays du G7 à légaliser le cannabis récréatif, et le deuxième pays au monde.

La législation limite la possession personnelle à 30 grammes et à quatre plantes par foyer. Il revient aux provinces d’organiser la vente dans des magasins autorisés, publics ou privés.

Aux États-Unis, la loi fédérale interdit la culture, la vente et l’utilisation de la marijuana. La consommation récréative a néanmoins été légalisée dans quelque 18 États et l’usage thérapeutique dans plus d’une trentaine.